El otoño y la primavera: signos pascuales

Por: Mons. Antonio Reimann, Obispo de Ñuflo de Chávez

Iglesia viva 30.3.2017. A mediados de marzo de este año, en mi estadía en Polonia he podido percibir los primeros vestigios de la primavera: aparecen las yemas en los arboles, el canto de los pajaritos que vienen del sur… y, pasando de retorno a Bolivia por España, he admirado los almendros en flor en la región valenciana; y por Aragón, los verdes campos de trigo.

Llegando a Santa Cruz nos recibió el primer surcito, pronosticando la cercanía del otoño en el hemisferio sur. Pero mucho más que esto me conmovieron las tristes noticias que llegaban del vecino país de Perú, donde decenas de personas perdieron la vida y son miles y miles las familias damnificadas, afectadas por las inundaciones.

Otro signo de un “soplo frío” fue para mí el debate sobre el Proyecto de la Ley del nuevo sistema del Código Penal en sus artículos 135 y 152 que vulneran el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Es conocida la respuesta de la gente hacia los damnificados en Perú. A partir de la oración por nuestros hermanos se percibe la solidaridad que se suscita, en muchas partes del mundo, para con estas familias. También en Bolivia. En cada jurisdicción eclesiástica se hacen colectas que serán enviadas como ayuda solidaria. En nuestro Vicariato esta colecta se realizará el domingo, día nueve de abril. Es una colecta especial, independiente a la que se hace en las eucaristías. En este mensajero se ofrecen algunas ideas.

En el caso al Proyecto de la Ley, que vulnera el derecho a la vida, hemos podido ver y tocar una gran manifestación del pueblo, con la campaña de recolectar firmas a favor de la vida, mediante una carta dirigida a los miembros de la comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El día 25 de marzo, el día del niño/a por nacer, repicaron las campanas en muchos templos, y se han hecho manifestaciones públicas para expresar nuestra vocación a la vida.

Sin embargo no podemos quedarnos sólo en esto. Las manifestaciones a favor de la vida deben seguir, pero hacia dentro. Comenzando por las familias. Si entendemos, que el valor de la vida es sagrado, los esposos deberían vivir la sexualidad como expresión de un amor reciproco. Y desde esta dimensión, ningún hijo es una “carga”, aunque sea una tarea a veces difícil porque no se ignora que hay factores económicos, educativos, sanitarios… que exigen un verdadero sacrificio. Dar la vida no es sólo concebir la vida.

De manera particular, con los medios al alcance de hoy, las familias deben hacerse cargo de la educación sexual de sus hijos e hijas, como dice el último sínodo de la familia. Y, a este respecto, es importante unir fuerzas y mirar juntos en la misma dirección: que sea este, también, un tema dentro del proceso catequético y de crecimiento en la fe; que los jóvenes descubran en profundidad la diferencia entre genitalidad, sexualidad y afectividad, y la relación entre estas tres dimensiones porque, si no se orientan a la plenitud del amor, dejan de ser humanas. La vocación de toda persona, imagen y semejanza de Dios, es amar y ser amada. Aquí radica nuestra dignidad y nuestra identidad más profunda. En una sociedad en la que los parámetros de la felicidad son: el placer, el hedonismo, la riqueza, lo fugaz y pasajero… es difícil acoger la entrega incondicional, la fidelidad, el sacrificio, el perdón, el respeto… como camino y experiencia del amor auténtico. Por eso, nuestro mundo anda a veces perdido en la búsqueda de la verdadera felicidad.

Desde la Iglesia, seguramente pueden realizarse otros temas, que con apertura podremos llevar adelante en coordinación con instituciones afines, sobre la temática sexual concorde a la enseñanza del magisterio que se fundamenta en la Palabra de Dios y en la ciencia objetiva en defensa de la vida.

En estos días nos llegó también una buena noticia: la Universidad Católica Boliviana “San Pablo, reafirma su compromiso en la formación de profesionales a favor de la vida. En este marco manifiesta el deseo expreso de educar a hombres y mujeres en la responsabilidad de respetar y proteger la vida en cualquier etapa de su desarrollo, desde el inicio hasta su deceso natural.

El mismo tema ha sido tratado en nuestra Iglesia local durante el encuentro de las Caritas parroquiales del Vicariato el día sábado 18 de marzo y durante el encuentro de la Pastoral Familiar el día 25 de marzo en San Ramón

Cómo no agradecer al Señor por todas las iniciativas que hacemos en el Vicariato a favor de la Familia. Dentro de cada hogar están los jóvenes y los niños. Que estos últimos encuentren en cada parroquia el remanso de paz, de acogida, de amabilidad que tantas veces les falta en su casa. Además algunos comparten su vida entre dos casas: la de su papá (si lo conocen) y la de su mamá o abuelitos. Agradezco a todos los que promueven en las parroquias el grupo de la Infancia y Adolescencia Misionera y acogen a los niños. Alguien dijo: si en la parroquia no se oye la risa de los niños, es que algo no funciona. ¿Por qué tanta insistencia en atender a estos pequeños? Todos sabemos que lo que somos ahora ha dependido, en buen grado, de lo que vivimos en el seno de nuestras madres y en los primeros años de vida, dentro de nuestra familia y en la casa parroquial.

Les pido una vez más muy encarecidamente que evalúen estas prioridades en las Asambleas Zonales que se llevarán a cabo en las próximas semanas en San Julián (1.04), en Concepción (29.04), y en Ascensión (13.05).

Queridas Hermanas y Hermanos.

¿Cómo no reconocer en estas sombras y vientos fríos (que quieren apagar la vida humana, a través de los desastres naturales y las decisiones arbitrarias contra la vida desde la concepción hasta la muerte natural), la presencia de Cristo Resucitado presente en tantas actividades -como las que han sido mencionadas- que ofrecen la Vida Verdadera?

En la mañana de la resurrección, Jesús dijo a las mujeres llenas de temor: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? (Jn 24) Y a los discípulos: ¿Por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un fantasma no tienen carne y hueso, como ven que yo tengo (Jn 24, 38).

Cristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre. También hoy nos dice: No teman, tóquenme en los sacramentos de la Iglesia, en su Palabra, en los pobres y abandonados. Esta es mi carne y esta es también mi sangre.

“La Palabra de Dios alimenta en nosotros esta esperanza, que se traduce en el servicio recíproco y en el compartir. Esto es posible cuando en el centro está Cristo y su Palabra, porque Él es el hermano fuerte que nos cuida y nos carga sobre sus hombros de Buen Pastor, tierno y solicito” (Papa Francisco, catequesis del 22.03).

Y este es mi deseo para todos Ustedes, que Cristo Resucitado esté en el centro de nuestra vida, en todos los quehaceres, para que seamos signos de esperanza, de la primavera evangélica, siendo siempre sus discípulos misioneros. María, la mujer de la mañana de la resurrección nos acompañe en el deseo de salir al encuentro con Cristo.

Felices Pascuas de Resurrección.

Fraternalmente: +Antonio B. Reimann, OFM