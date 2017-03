Vigilia de oración: “Sí a la vida”

Iglesia Viva 28.03.17//Fuente: PASCOM/TARIJA//La diócesis de Tarija en coordinación con el comité cívico femenino de Tarija, este domingo 26 de marzo del año en curso, a horas 20:00, en el atrio de la Iglesia catedral se llevó a cabo una vigilia de oración en rechazo a la propuesta de ley que pretende legalizar el aborto en Bolivia.

La primera intervención estuvo a cargo de Mons. Javier del Rio, obispo de Tarija, quien manifestó lo siguiente: “El gesto que ustedes hacen hoy de venir concentrados ante la iglesia con la luz encendida, es una manifestación de lo que nosotros somos y queremos ser… Estamos aquí porque queremos ser testigos de Jesucristo y de su luz, ante un problema serio que tenemos en nuestro país: una propuesta de ley de algunos grupos parlamentarios que quieren permitir el aborto en distintas circunstancias. Nuestra constitución Política del Estado dice que, defiende la vida del ser humano desde su concepción hasta su muerte natural, pero ya por iniciativa de algunos parlamentarios, de algunos grupos ya se ha abierto la puerta al aborto y en algunas circunstancias”.

Mons. Javier junto a la Profesora Fátima Carrasco

Por otro lado el obispo también manifestó, que “nosotros somos defensores de la vida y somos creyentes en Jesucristo el Señor que nos ha mandado defender la vida, decir sí a la vida y decir no a la muerte. No estamos solos los católicos, están con nosotros todas las iglesias cristianas que no son católicos y que además los pueblos originarios están con nosotros y están en contra del aborto, en su cultura esto no existe, es decir, la cultura y la fe de los pueblos originarios y cristianos estamos unidos en esto: sí a la vida y no a la muerte”.

Monseñor Javier, concluyó su intervención dando lectura al mensaje de la Conferencia Episcopal Boliviana: “Yo he venido para que tengan vida” (Jn 10, 10), emitido el 13 de marzo del presente.

La presidenta del comité cívico femenino de Tarija, Profa. Fátima Carrasco, también, hizo su manifiesto público de rechazo a la propuesta de ley sobre el aborto: Nos alarma terriblemente que hayan sido mujeres las que han presentado esta propuesta de modificación del código penal. A nombre de defender los derechos de la mujer, van en contra los derechos de los niños y esta vez tomando como excusa la pobreza. Las mujeres tenemos derecho a la vida, hemos nacido y estamos gozando de ese derecho, y por qué privar de la vida a nuestros hijos; esta vez va contra los niños pobres, quienes también tienen derecho a la vida y derecho a nacer. Las mujeres podemos defendernos de las muchas formas ante cualquier circunstancia, pero un niño que ni siquiera ha nacido no tiene ni la capacidad de gritar.

Nosotras como comité cívico y otras instituciones estamos defendiendo la vida, si no defendemos la vida qué podemos esperar, realmente se están degradando los valores. A través de la muerte de los bebes en el vientre materno no se va eliminar la pobreza, lo que si se va agrandar es la carencia de valores y estamos aquí no solamente porque somos cristianos sino porque tenemos principios y por eso estamos para defender la vida”.

La presidenta del comité cívico, concluyó su intervención dando lectura a un manifiesto público de rechazo a la propuesta de ley, exigiendo a los asambleístas plurinacionales el respeto la vida de los niños no nacidos y el respeto a la constitución.