Quinto Domingo de Cuaresma: El Gesto Solidario será a favor de los niños con discapacidad

Estimado Párroco:

En este tiempo de preparación de la Pascua del Señor, corresponde a cada bautizado entrar de lleno y conentusiasmo a dejarse convertir como personas, como Iglesia y como sociedad. Es el Señor el que llama adescubrir el valor salvador de su Muerte y Resurrección.

En este entendido, como en años anteriores, nuestra Iglesia Católica en Bolivia ha establecido que la colectade las celebraciones litúrgicas de todas las parroquias del Sto Domingo de Cuaresma, se destine a promoverla solidaridad con personas necesitas y en desventaja social.

Nuestra comunidad de Santa Cruz está desafiada a expresar una solidaridad pascual con nuestros niños quesufren de grave discapacidad, aprendiendo de ellos su sencillez y confianza y asegurando la ayudanecesaria para evitarles dolores y sufrimientos. Consecuente con esto, el Consejo Episcopal de laArquidiócesis ha decidido destinar la ayuda al Hogar Santa Teresa de Calcuta, Hogar Sta. Teresa de losAndes en Cotoca y Hogar de Dios de la localidad de Saavedra.

Esta colectas se recibirán en la Oficina de Económica del Arzobispado; las Parroquias que cuentan con elEquipo de Cáritas Parroquial, guardarán el SO% de las colectas para las acciones de caridad de este Equipo yel SO% restante lo depositarán en la Oficina mencionada; las Parroquias que no cuentan con Equipos deCáritas Parroquiales, deberán depositar el100% de las colectas.

Se agradecerá, de manera especial, que estas colectas sean depositas en la semana siguiente al StoDomingo de Cuaresma, para su respectiva publicación.

En cada casillero del Arzobispado, está un boletín de la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social Cáritas conlas motivaciones de esta campaña de solidaridad, con el eslogan: “Ponte en mi lugar”, por la inclusión social delas personas con discapacidad.

Me despido Fraternalmente

Mons. Sergio Gualberti C.