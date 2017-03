Homilía de Mons. Cristóbal: Ver desde el corazón

Iglesia Viva 27.03.17//Este cuarto domingo de cuaresma, Mons. Cristobal Bialasick, Obispo de la Diócesis de Oruro, reflexionó sobre el Evangelio del Ciego de Nacimiento, pidiendo a los fieles elegir el camino de verdad y vida. En la Eucaristía transmitida por los medios de comunicación nacional desde el santuario de la Virgen del Socavón en Oruro.

Audio de la homilía completa:

En su homilía el Obispo, destacó el Evangelio que habla de la luz y las tinieblas, “De unos ojos que quieren ver y de unos corazones que se empreñan en no ver, de un mirar y juzgar con los ojos e la carne y de un ver y mirar desde el corazón”.

Sobre el dicho popular “No hay peor sordo que él que no quiere oír, ni peor ciego que él que no quiere ver”, Mons. Cristobal destacó que la preferencia de muchos es el camino equivocado de constantes mentiras y pecados, comparadas a las de una avestruz (Ñandú), que esconde la cabeza debajo las alas para no ver el peligro que se acerca, “no es que los ojos del cuerpo no pueden ver, es que nuestro corazón miedoso y cobarde no nos deja ver en la dirección acertada. La peor de las mentiras es aquella con la que tratamos de engañarnos a nosotros mismo. El ser humano cuando más se aleja de Dios, más se acerca a su autodestrucción”, advirtió.

El Prelado recordó que Dios da fuerza y suficiente energía para trabajar en favor del ser humano, en medio de un mundo soberbio con “cataratas espirituales” que lo único que hace es elegir el camino que lo lleva constantes caídas.

Invito a los fieles a mirar la realidad con los ojos de Dios y remarcó que el verdadero ciego en este mundo es el que no tiene fe.