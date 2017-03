San José, Protector de mamás embarazadas y de infantes por nacer

Por: P. Miguel Manzanera SJ

Iglesia Viva 20.3.2017. La Iglesia Católica celebra el 19 de marzo la fiesta de San José, el padre adoptivo de Jesús. Por ello se festeja a los padres que pueden y deben tener en José el ejemplo a seguir por su dedicación fiel y sacrificada a María, su esposa, y a Jesús, su hijo adoptivo. Unido a este patrocinio, es importante subrayar que José puede y debe ser venerado también como protector y defensor de las mamás gestantes y de los infantes por nacer y de los ya nacidos.

Además de los evangelios canónicos utilizaremos también el llamado “Protoevangelio de Santiago” al que los expertos bíblicos otorgan cierta verosimilitud. En él se narra el nacimiento de la virgen María, nacida de Joaquín y de Ana. Ésta era estéril, pero por la misericordia de Dios pudo tener una hija a quien pusieron por nombre “Mariam”, probablemente derivada del egipcio “Miryam”, que significa la “Amada de Yahveh”.

En agradecimiento los padres llevaron a la niña al Templo de Jerusalén donde permaneció en su infancia, aprendiendo a servir a Dios en diversos oficios y a conocer su Palabra. Al llegar a la pubertad, los sacerdotes del Templo, viendo que María no podía permanecer allí por motivo de la limpieza ritual, convocaron a algunos viudos para elegir entre ellos al esposo de María. Después de orar el sacerdote se fijó en José el carpintero, fiel cumplidor de la Ley de Moisés.

José, ya mayor y con hijos, se negó. Pero el sumo sacerdote le indicó que era la voluntad de Dios y que por lo tanto debía aceptarla. Como era costumbre celebraron sobriamente los desposorios con la promesa de casarse al cabo de un tiempo. María quedó en Nazaret, una pequeña aldea en Galilea, mientras que José siguió con sus trabajos como carpintero y constructor.

En el Evangelio de Lucas se narra que María, estando en oración, recibió el anuncio del Ángel Gabriel de que iba a ser la madre virginal del Hijo del Altísimo, misión que ella aceptó en plena obediencia. El Evangelio de San Mateo completa el relato. José, al conocer el embarazo de María, en un primer momento pensó dejarla en secreto. Pero el Ángel le avisó en sueños que debía recibir a María en su casa, ya que el embarazo de ésta se debía a la acción de la Rúaj Santa. Así se cumplía la profecía: “He aquí que la doncella concebirá en su seno y parirá un hijo al que se dará por nombre ‘Emmanuel’ que significa Dios con nosotros” (Mt 1, 20-23).

José, obediente, la recibió como esposa, aunque renunciando a tener relaciones conyugales. De esta manera libró a María de ser acusada de adulterio y condenada a la pena de muerte tal como prescribía la Ley de Moisés (Jn 8, 3-5; Dt, 22, 22). Lógicamente José, estando ya casados, respetó la virginidad de María, la elegida del Señor.

Estando ya cercano el parto, José tuvo que viajar a Belén con María encinta, para empadronarse allí, ya que él era descendiente de David. Por no tener lugar en la posada tuvieron que ir a una cueva que servía de refugio a los animales en las afueras de Belén. Allí, pobre y humilde, nació virginalmente el niño Jesús. Avisados por el Ángel, vinieron a adorarle algunos pastores que cuidaban sus rebaños durante la noche.

El Evangelio de Lucas narra también la venida de los magos astrólogos del Oriente para adorar al recién nacido, del que habían visto su estrella. Llegaron primero a Jerusalén y preguntaron al rey Herodes dónde había nacido el Rey de los judíos, Herodes, envidioso y ambicioso, se sobresaltó y consultó con los expertos biblistas sobre el posible lugar, enviando a los magos a Belén Allí éstos encontraron al Niño, lo adoraron y le entregaron regalos de pleitesía: oro, incienso y mirra. Avisados en sueños de no volver donde Herodes, regresaron a su país por otro camino.

José recibió en sueños el aviso del Ángel indicándole que debía marcharse esa misma noche, junto con María y con el Niño, porque Herodes lo buscaba para matarlo. José se alistó con el Niño y su madre y salieron para Egipto.

Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció y mandó matar a todos los niños de Belén y sus alrededores, menores de dos años. Así se salvó Jesús de la ira del rey Herodes, quien quería que nadie le hiciese sombra en su trono de rey.

Ahora en Bolivia algunas organizaciones abortistas están presentando y queriendo hacer aprobar un Proyecto de Código del Sistema Penal, en el cual prácticamente se despenaliza y legaliza el aborto como un derecho reproductivo de la mujer. Por ello es preciso oponerse y al mismo tiempo elevar las oraciones a la Familia Divina Trinitaria, por la intercesión de la Familia de Nazaret, José, María y Jesús, para que las leyes defiendan a las madres encintas y protejan a los infantes por nacer o ya nacidos para que sean respetados según los sagrados mandamientos de ”No matarás” y de “Amarás a tus hijos como Jesús les ama”.