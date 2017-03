La pobreza no justifica eliminar la vida

Iglesia Viva 20.3.17. Aseguró Mons. Cristóbal Bialasik, obispo de Oruro, este domingo en sintonía con la liturgia y durante la consagración del nuevo templo Cristo Rey en la zona de Huajara en Oruro. De esta manera, Mons. Cristóbal denunció una vez más los alcances de la propuesta de Ley para un nuevo Código del Sistema Penal que estos días se debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Hay personas que hoy proponen una ley que permite matar a los niños en el vientre de la mamá en nombre de la pobreza. Qué es esto. Esto no se puede pensar porque allá no hay Dios. Estas personas no tienen a Dios en su corazón, dijo Mons. Cristóbal.