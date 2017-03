Distinguen a Solari por “padre de Cochabamba”

Iglesia Viva 21.03.17//Fuente: Los Tiempos//“La figura paterna es la principal figura, es la más alta vocación, así como es ser madre”, dijo ayer monseñor Tito Solari al agradecer el reconocimiento que el Concejo Municipal de Cercado le hizo como “Figura Paterna” por el Día del Padre.

Solari recibió la distinción “Padre Antonio Bertha”, instituida desde hace cuatro años, por la labor que fue reconocida por los cochabambinos como figura paterna durante su trabajo en el Arzobispado.

El alcalde José María Leyes describió a Solari como el padre espiritual de los cochabambinos. “Monseñor Tito ha sido un padre porque ha sabido enseñar a su rebaño (…) pero también ha sido un padre en momentos duros de la historia de Cochabamba”, dijo.

Monseñor coadyuvó además en la apertura de casas religiosas, hospitales y hogares para niños y adolescentes en situación de calle.

“En la vida es algo que me ha costado asumir; pero, cuando me tocó dejar mi parroquia, sentía que el corazón se me rompía: Ahí comprendí que era un sentimiento paterno”, señaló monseñor Tito Solari, conmovido por el homenaje.

Zacarías Castro Orellana fue otro de los homenajeados por su labor por demostrar de cualidades excepcionales al criar solo a sus 10 hijos, desde la muerte de su esposa.

Castro, de 87 años, fue reconocido en la categoría “Padre Biológico”. Trabajó en la Empresa Nacional de Ferrocarriles y logró sacar adelante a todos sus hijos. El presidente del Concejo, Edgar Gainza, resaltó el compromiso que ambas personalidades demostraron al constituirse en un ejemplo para la población.