Mons. Robert Flock explica ¿Qué es bueno? y ¿Qué es malo? 

Iglesia Viva 07.03.17//“Siempre es bueno acercarse a Dios. Siempre es bueno escuchar su Palabra. Siempre es malo alejarse de Dios. Siempre es malo descartar su Palabra”, recordó el Obispo de la Diócesis de San Ignacio de Velasco en la misa de este primer domingo de cuaresma desde la Iglesia Catedral.

Domingo de Cuaresma – 5 de marzo, 2017 – Catedral de San Ignacio

Queridos hermanos,

En la Avenida Cristo Redentor de Santa Cruz hay una serie de moteles para citas amorosas; uno de ellos tiene un letrero que muestra una serpiente con una manzana en evidente referencia al relato de Génesis que tenemos en la Primera Lectura. Además de una burla de Dios, invitando al pecado, representa una muy común y muy equivocada interpretación de la Sagrada Escritura, al identificar el fruto prohibido en el Jardín de Edén con el sexo. El error es evidente si recordamos que versículos antes encontramos la bendición del hombre y la mujer creados en imagen y semejanza de Dios en estos términos: “Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla”. Más tarde al hablar de Adán y Eva, la Palabra dice algo que Jesús cita: “El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne.” Dios no prohíbe el sexo, más bien lo bendice. “Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno.”

Entonces, ¿qué es ese fruto prohibido? La Biblia habla del “árbol del conocimiento del bien y del mal” y la víbora serpentinamente explica: “Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal.” ¿Acaso no es obvio? El fruto prohibido simboliza la soberbia humana de determinar por sí mismo lo que es bueno o malo. Significa no tomar en cuenta a Dios nuestro Creador y su santa Voluntad. Es creer que nosotros sabemos mejor que Dios lo que nos conviene.

La consecuencia de esta actitud, como indica el Génesis, no es ser como Dios, sino sentirnos desnudos y avergonzados, no por la sexualidad como tal, sino por el mal que entró en nuestro ser, un mal que sentimos en cuerpo y alma. Lo que Dios hizo en su imagen ya no es tan bueno y hermoso. Tenemos miedo que en nuestra desnudez, de cuerpo o alma, los demás lo vean también, y nos crucifiquen, como a Jesús: desnudo, clavado, objeto de burla y crueldad. Dios, por su parte, no se ríe de nosotros. Se compadece, nos cubre y ofrece un remedio, una sanación, una salvación.

En primer lugar, Jesús nos enseña a rezar: “Padre nuestro”. Porque Dios es un Padre que nos da la vida, nos cuida, nos protege y nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Segundo nos enseña a decir: “Santificado sea tu nombre”, para que nos demos cuenta que Dios es sagrado, por encima de todo y no podemos sustituirlo. Tercero, rezamos: “Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad”, para que dejemos de un lado ese fruto prohibido, esa soberbia, y busquemos lo que Dios en su infinita sabiduría y amor nos propone. El resto de la oración nos ayuda a buscar lo que necesitamos con la ayuda de Dios y no peleando como perros por el pan de cada día, sino perdonando y evitando el mal.

Ahora, cuando empezamos a preguntar a Dios sobre qué es bueno y qué es malo, pues con cariño y claridad nos dice, y nos dice en todas las áreas de nuestra vida. Los Diez Mandamientos nos da un resumen. Jesús hizo una síntesis aún más sencillo con la Regla de Oro: “Hacer al otro lo que quisiera que te haga a ti: allí tiene toda la Ley y los Profetas” (Mt 7,12).

No sorprende, pues, que con relación a la sexualidad, el Señor nos dice que es bueno y que es malo. Es bueno que el hombre deje a su padre y a su madre, que se una con su mujer, que se hagan una sola carne. Pero es malo que lo haga con una tras otra. Porque es tratar a la mujer como desechable, como basura. “Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.” Jesús explicó esto, no solamente para los que se casan por la Iglesia, sino para todos los que dejan a sus padres y se hacen una sola carne, es decir, quienes se unan como hombre y mujer para empezar una nueva familia. Quien no acepta esto está diciendo que sabe mejor que Dios lo que es bueno y malo.

¿Qué es bueno? ¿Qué es malo?

Siempre es bueno acercarse a Dios. Siempre es bueno escuchar su Palabra. Siempre es malo alejarse de Dios. Siempre es malo descartar su Palabra.

Es lo que vemos en las tentaciones de Jesús en el Evangelio hoy. Cada vez que Satanás intenta engañar a Jesús, incluso diciendo le: “Si tú eres el Hijo de Dios”, Jesús responde con la Palabra de Dios. Satanás está insinuando: “Tú puedes ser como Dios”, y Jesús dice: “Pero lo que Dios dice es diferente de tus propuestas”.

Entonces como la víbora que es, el Diablo también cita la Biblia. “Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra.” Es del hermoso Salmo 91, que empieza diciendo: “Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor: “Mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío”. Satanás saca esto para que Jesús ponga ese amparo a prueba tirándose 90 metros abajo desde el alero del mismo Templo donde Dios reside. Pero como demonio es tonto, no recordó el resto del Salmo, porque allí mismo explica cómo es ese amparo del Altísimo. Pues dice también: “Él te librará de la red del cazador”, y “caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes.” La red del cazador son las tentaciones de Satanás; víbora y serpiente venenosa que Jesús sabe pisotear poniendo a Dios Padre por encima de todo.

¿Por qué no intentemos nosotros también hacer las cosas como Dios propone?, ¿vivir como Jesús enseña? Y ¿librarnos de la red del cazador?

“Tú palabra, Señor, es la verdad, y la luz de mis ojos.”