  ¿Qué estoy poniendo primero en mi vida, Dios o el dinero?, cuestionó Padre Fuentes en la homilía dominical

Iglesia Viva 01.03.17//Padre José Fuentes, Secretario Adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana, reflexionó en la misa dominical, acerca del sentido que tiene poner a Dios primero en la vida y así poder experimentar paz y felicidad que no la da el dinero, sino solo Dios.

VIII DOMINGO ORDINARIO (A) 2017

1.-“Busquen primero el Reino de Dios y su justicia y lo demás se les dará por añadidura”. Jesús nos dice que la pasión de un ser humano deben ser las cosas de Dios: el Reino, Cristo y hacer que el mundo sea como Dios quiere, que esté habitado por la justicia de Dios.

Podemos vivir al servicio de nuestro interés o al servicio de la voluntad de Dios, del interés de Dios, que es un interés por el bien de todos. Para el egoísmo, o seducidos por Dios y su voluntad. ¿Cómo vivimos?

2.-Pienso que es claro que vivimos un mundo movidos por el interés por el dinero, no por el interés por Dios. Jesús es claro: “no pueden servir a Dios y al dinero”. El dinero se impone y desplaza a Dios. No es el dinero el malo, sino la forma de usarlo. El dinero revela la importancia de Dios en nuestra vida.

Por ejemplo, hay quien piensa que puede contemporizar: puede pasar la semana sirviendo al dinero y luego, el Domingo, viene a misa y se pone a bien con Dios. Pero eso no se puede, porque Jesús con mucha radicalidad afirma: o a Dios o al dinero. No a ambos. O sea, o dejo que Dios su voluntad, su justicia reinen en mi vida o es el dinero mi rey.

Si un abogado, un juez, un fiscal, por dinero dejan que vaya a la cárcel un inocente. ¿Quién mueve su vida, Dios o el dinero?. El dinero, sin duda alguna.

Si se hace justicia rechazando el soborno, ¿a quién se sirve? A Dios y su justicia.

Si un profesional, un padre de familia, una madre salen de su casa, hacen la señal de la cruz y luego son injustos. ¿A quién sirven? Al dinero, a la injusticia. No sirven a Dios por más que se santigüen. No pueden servir a Dios y al dinero.

3.-El dinero debe ser usado para el Reino y su Justicia, o sea, para construir ese mundo justo que quiere Dios, ese mundo equitativo para todos.

Un mundo en el que unos pocos tienen hasta el exceso y otros son pobres, sin tener ni lo necesario, no es el mundo que Dios quiere.

Si tengo un trabajo, una profesión, o un cargo público y me aprovecho para robar, estoy perjudicando al pueblo. Busco mi interés, pero no a Dios y su justicia. Sirvo al dinero, pero no a Dios.

4.-El dinero mal usado hace que nos olvidemos de Dios y nos endiosemos nosotros. Tenemos facilidad para usar el dinero para nuestros propios intereses: prestigio, orgullo, fiesta, alcohol, diversión, etc. Para eso se gasta fácil.

Pero cuando llega el momento de usar el dinero para la caridad, para la voluntad de Dios, para el Reino y su justicia, para ayudar a un enfermo, no se tiene plata. Servimos al dinero, a nosotros mismos, pero no a Dios. ¿Dónde estamos poniendo a Dios en nuestra vida y en la sociedad?

Estos días de carnaval hay mucho dinero para alcohol, diversión y sexo sin amor (se reparten dos millones de preservativos). Hay mucho dinero para intereses particulares. Pero para el Reino de Dios y su justicia, para los pobres, para compartir, para ayudar a los enfermos, para programas de educación en el uso responsable de la sexualidad, para compartir con la Iglesia y su labor evangelizadora, no hay. Estamos preparándonos para el V CAM en la Iglesia Boliviana, que se celebrará el año 2018 en Bolivia. Este año celebraremos el Congreso Misionero Nacional en Sucre. Tomando conciencia de que somos misioneros, de que la misión de la Iglesia es de todos y todos debemos sostenerla con la acción y con lo que compartimos. Hace falta ser libres del dinero para colaborar con la misión de la Iglesia.

¿Dónde está en nuestra vida Dios y su Reino, Cristo y su justicia?

5.-Si ponemos a Dios, su Reino, su Justicia lo primero, experimentaremos el cuidado de Dios, la providencia de Dios. Experimentaremos que no nos falta nada.

Cuando compartimos, cuando nos preocupamos de los más pobres, cuando hacemos caridad, cuando somos solidarios, cuando damos, recibimos mucho más y vivimos una experiencia de fe: el cuidado de Dios, su providencia. No nos falta de nada.

Hay quien se ríe de esta experiencia: más vale pájaro en mano que cien volando. Es gente sin fe. Pero nada se compara con vivirla.

Esto solo se puede experimentar viviendo una vida de amor de verdad. Y, entonces, experimentamos una paz y una felicidad especial que no me la da el dinero, sino solo Dios.

Preguntémonos: ¿Qué estoy poniendo lo primero en mi vida, Dios o el dinero?