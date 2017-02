Iglesia Viva 13.02.17//Fuente:Oficina de comunicación salesiana//Del sábado 25 de febrero al 1ro de marzo tendrá lugar la “III Asamblea Nacional del Movimiento Juvenil Salesiano (MJS)” con el lema “La Espiritualidad Juvenil Salesiana nuestro estilo de vida”, en ambientes de La casa de la juventud de la localidad de Vinto – Cochabamba.

“Son los días de carnaval en los que aprovecharemos para trabajar, reflexionar y compartir como familia juvenil salesiana que somos”, comentó el P. Jorge Reynaldo Carvajal Guzmán, Asesor del MJS – Bolivia.

Desde el año pasado, con asambleas regionales, inició la organización de la “III Asamblea Nacional”. En ellas fueron elegidos jóvenes que representarán a las diferentes regiones de los movimientos de Bolivia. Están también invitados aquellos que han sido concejeros nacionales y el último concejo saliente del MJS regional, así también los religiosos, las religiosas de la familia salesiana e invitados especiales.

Algunas de las temáticas que abordarán en los días de encuentro son la espiritualidad juvenil salesiana, santidad juvenil salesiana y espiritualidad cristiana.

“Estamos soñando y construyendo la III Asamblea Nacional del MJS, te esperamos y si es que no has sido elegido y no vendrás, desde el lugar donde estés acompáñanos con la oración personal, grupal, parroquial… ya, que Don Bosco ya nos soñó…”, expresó el Asesor del MJS – Bolivia.