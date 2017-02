Mons. Gualberti: La buena noticia del Reino incomoda y cuestiona la lógica del poder y del tener

Iglesia Viva 6.2.2017. Lo dijo Mons. Sergio Gualberti, Arzobispo de Santa Cruz, a tiempo de comentar las lecturas de la liturgia de este domingo, dedicada a resaltar la vocación de todo cristiano y cristiana, de ser sal de la tierra y luz del mundo. No es fácil, pero es nuestra vocación, aseguró el Obispo.

Queridos hermanos, el texto del Evangelio de hoy viene a continuación del Evangelio de las Bienaventuranzas que hemos leído el pasado domingo, junto a ellas conforman la colección de las predicaciones de Jesús sobre las exigencias de ser cristiano.

Esta vez utiliza dos símbolos muy fuertes, se trata de la sal y de la luz. La sal simboliza mucho de lo que se busca con el Evangelio., la sal da sentido a la vida. La Luz es la primera obra que Dios crea el primer día de la creación. De la luz depende cualquier forma de vida, sin ella no podemos movernos en el mundo.

Con estas dos imágenes, Jesús nos enseña que el ser humano no puede por sí mismo encontrar su destino, le hace falta la gracia de Dios. Los discípulos tienen que haberse sorprendido cuando Jesús les dice “Ustedes son la sal y la luz del mundo”. Jesús apunta al ser y la identidad de los discípulos y seguidores de Jesús.

Ese “ustedes” es también para cada uno de nosotros., nos pide y confía el ser testigos de Jesucristo, la verdadera luz y sal del mundo. ¿Será posible esto en el mundo de hoy?

Jesús nos dice que sí, y además nos da unas pautas. Así deben brillar sus buenas obras. Se trata de que nuestras obras cotidianas brillen por lo que somos capaces de manifestar. No necesitamos alabanzas y reconocimientos, así lo entendió San Pablo cuando dice a los cristianos de Corinto.

Ser luz con el testimonio de vida es poner nuestra confianza en Dios, no en nuestras propias capacidades. Así lo asegura el profeta Isaías en la primera lectura. Se trata de un compromiso por la caridad, la misericordia, la justicia social y la paz.

Ser sal y luz nos exige actuar en favor de los más pobres de la sociedad y ,luchar en contra de todo tipo de marginación y discriminación, ser honestos y luchar contra la corrupción pública y privada.

No es fácil, como no lo fue para el mismo Jesús. La Buena Noticia del Reino incomoda y cuestiona la lógica del poder y del tener. Nuestras buenas obras deben ser una luz brillante para que todos den Gloria a Dios no en nosotros, para que reconozcan cómo Dios actúa en medio de la comunidad.