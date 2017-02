Mons. Sergio Gualberti: No nos dejemos paralizar por el miedo y la cobardía

Iglesia Viva 30.01.17//Ante el programa de vida desafiante que Jesús propone en las Bienaventuranzas, Mons. Sergio Gualberti, Arzobispo de Santa cruz, pidió a los fieles dejarse fascinar y acoger con espíritu de generosidad este programa para ser llamados hijos de Dios. Durante la homilía de este domingo 29 de enero desde la Basílica Menor de San Lorenzo Mártir de la ciudad de Santa Cruz.

Homilía del Arzobispo de Santa Cruz/ 29/01/2017

Acabamos de escuchar la proclamación de las Bienaventuranzas, el programa de vida que Jesús propone a todos los que lo quieren seguir y a todas las personas que buscan la felicidad.

Las bienaventuranzas en efecto son “caminos de la felicidad”, un proyecto de humanización y salvación que Jesús ofrece a todos los seres humanos, pautas fundamentales para los que quieren encontrar el sentido a su vida y a las realidades que la conforman. Vivir las bienaventuranzas, no solo es bueno y bello, sino que nos llena de felicidad, la felicidad de haber descubierto el secreto de una existencia plena y realizada.

Algunos pueden pensar que estas metas son demasiado lejanas y difíciles de alcanzar, sin embargo Jesús nos asegura que, aunque estos caminos requieran esfuerzo y compromiso, están al alcance de todos y que particularmente atraen a las personas que están en condiciones humanas de prueba, de sufrimiento y de pobreza.

Jesús proclama las bienaventuranzas en un escenario estupendo, en la montaña a orillas del Mar de Galilea, ante una multitud de gente hambrienta de vida, de justicia, de esperanza y de paz, en una palabra hambrienta de Dios. Vamos a mirarlas brevemente.

Dichosos los que tienen alma de pobres: porque de ellos es el reino de los cielos. Tener alma de pobres, es reconocer sencillamente que ante Dios nosotros somos pobres creaturas, dependientes de él, conscientes de nuestros límites y ricos sólo de Dios, no apegados a bienes materiales, sino a una riqueza que no perece: el Reino eterno de vida, de amor.

Dichosos los que afligidos, porque serán consolados. Es la paradoja cristiana: dichosos los lloran y sufren porque su situación de sufrimiento se cambiará en felicidad, no sólo en el juicio final, sino ya desde ahora en la vida terrenal, porque podrán gozar de la consolación que viene del Espíritu.

Dichosos los mansos: porque ellos poseerán la tierra. Mansos y pacientes son las personas que no creen en la maldad y la violencia, que no oponen resistencia al mal y que lo vencen con el bien, que creen en una lucha de amor activo en contra de la injusticia. Según la lógica de nuestro mundo, esto es perder, pero para Jesús es crear las condiciones para la convivencia fraterna y pacífica.

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia: porque ellos serán saciados. Seremos saciados de lo que hemos tenido hambre y sed: ¿de violencia y odio, o de amor y paz? Tener hambre de la justicia de Dios es colaborar con su proyecto para que la justicia se instaure en el mundo y para que las víctimas de las injusticias sean liberadas de su sufrimiento y esclavitud.

Dichosos los misericordiosos: porque ellos obtendrán misericordia. Lo que harás con el mendigo que llega a tu puerta, Dios lo hará contigo. Ser clementes y misericordiosos como Dios, sin límites, fruto de un amor gratuito y tener un estilo de vida marcado por la misericordia hacia los demás, siempre dispuestos al perdón y a la reconciliación.

Dichosos los limpios de corazón: porque ellos verán a Dios. ¿Quieren saber donde habita Dios? En los puros de corazón, en las personas trasparentes y sinceras, donde no hay nada de doblez ni de hipocresía. Tener un corazón que escucha la Palabra, que lucha para acogerla y hacerla fructificar, practicando el mandamiento del amor. El corazón puro puede ver el mundo con los ojos de Dios y entrar en su designio misterioso y maravilloso.

Dichosos los que trabajan por la paz: porque ellos serán llamados hijos de Dios. Paz en el sentido pleno, no solo ausencia de conflicto, sino vida plena, armoniosa y segura, a nivel personal, familiar y colectivo, obra y fruto del derecho y la justicia.

La paz auténtica es un don que abarca toda la persona, porque se instaura en el corazón y es reconciliación con Dios, consigo mismo y con los demás, y que se derrama sobre todos los demás. Sin embargo, la paz no brota por su cuenta, sino que hace falta buscarla, perseguirla, custodiarla y renovarla con mucha vigilancia.

Jesús nos llama a ser operadores de paz, custodiándola, fomentando iniciativas y obras buenas, rompiendo las cadenas de la violencia y no respondiendo al mal con el mal y más bien vencíendolo con el bien.

Dichosos los que sufren persecución por la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Persecución no por cualquier motivo, sino a causa de la justicia del Reino, a causa de la fe en Jesús y en el evangelio, a causa del compromiso por la instauración en nuestro mundo de la verdad, la justicia, la libertad, el amor y la paz, valores del Reino de Dios.

Es el colmo de la paradoja cristiana: “Dichosos ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí”. “Si me han perseguido a mí, les perseguirán también a ustedes”. Calumnias, obstáculos y hasta persecuciones cruentas han acompañado a los cristianos desde el primer mártir san Esteban hasta el día de hoy, donde muchos creyentes siguen dando testimonio de su fe con su propia sangre. Los cristianos sufren también por la cultura y mentalidad laicista del mundo actual, marcada por un secularismo exacerbado y relativismo que se manifiestan en la indiferencia, la intolerancia e la imposición de sus ideologías.

Jesús está bien consciente de que es un programa de vida muy exigente y radical, sin embargo nos lo propone porque él lo encarnó en su propia persona.

Esta propuesta la sigue proponiendo también a nuestro mundo de hoy, un mundo desorientado, fragmentado y sujeto al temor de la muerte. Nos la ofrece como un punto firme en nuestra vida, un camino de verdadera libertad que nos abre horizontes de esperanza, que nos sumerge en la corriente del amor y de la vida de Dios y que con firmeza se abre paso ante toda clase de muerte y esclavitudes efímeras.

Llamados a vivir las bienaventuranzas como tarea cotidiana, a concebir nuestra vida como servicio al Señor y a los demás, a practicar el mandamiento del amor hacia el próximo, venciendo el mal que se anida en el interior de nosotros mismos y dejando a un lado ambiciones, la sed de poder, las envidias, las rivalidades y los intereses personales o de grupo. Esto implica también una búsqueda constante del bien común en todas sus dimensiones, preocupándonos del bien de los demás como si fuera el propio, privilegiando y solidarizándonos en modo particular con los pobres y excluidos de la sociedad.

Jesús nos pone ante un programa de vida desafiante pero, al mismo tiempo, atractivo, no nos dejemos paralizar por el miedo y la cobardía, por el contrario dejémonos fascinar y acojámoslo con apertura de espíritu y generosidad. Y ojalá un día, cada uno de nosotros tenga la dicha y la alegría de escuchar de la boca de Dios estas confortantes palabras: bienaventurado y dichoso tú, porque has sido digno de ser llamado hijo mío, porque has obtenido misericordia, porque tu hambre de justicia y verdad ha sido saciada, porque ahora gozas del consuelo, porque me puedes ver cara a cara con tus propios ojos, porque el Reino de los cielos te pertenece. Amén