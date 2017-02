Las bienaventuranzas un camino seguro a la felicidad verdadera, explica Mons. Gualberti

Iglesia Viva 30.1.17. Mons. Sergio Gualberti, Arzobispo de Santa Cruz, a tiempo de comentar la liturgia de este domingo, animó a los fieles a seguir el camino de las bienaventuranzas, a pesar del esfuerzo y sacrificio que implica.

Las bienaventuranzas en efecto son “caminos de la felicidad”, un proyecto de humanización y salvación que Jesús ofrece a todos los seres humanos, pautas fundamentales para los que quieren encontrar el sentido a su vida y a las realidades que la conforman. Vivir las bienaventuranzas, no solo es bueno y bello, sino que nos llena de felicidad, la felicidad de haber descubierto el secreto de una existencia plena y realizada.

Algunos pueden pensar que estas metas son demasiado lejanas y difíciles de alcanzar, sin embargo Jesús nos asegura que, aunque estos caminos requieran esfuerzo y compromiso, están al alcance de todos y que particularmente atraen a las personas que están en condiciones humanas de prueba, de sufrimiento y de pobreza.

Jesús nos pone ante un programa de vida desafiante pero, al mismo tiempo, atractivo, no nos dejemos paralizar por el miedo y la cobardía, por el contrario dejémonos fascinar y acojámoslo con apertura de espíritu y generosidad. Y ojalá un día, cada uno de nosotros tenga la dicha y la alegría de escuchar de la boca de Dios estas confortantes palabras: bienaventurado y dichoso tú, porque has sido digno de ser llamado hijo mío, porque has obtenido misericordia, porque tu hambre de justicia y verdad ha sido saciada, porque ahora gozas del consuelo, porque me puedes ver cara a cara con tus propios ojos, porque el Reino de los cielos te pertenece. Amén