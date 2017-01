Pastoral Juvenil de Cochabamba busca fortalecer la unidad de su pastoral

Iglesia Viva 25.01.17// Vanessa Patiño de la Jurisdicción de Cochabamba, comparte su experiencia en el XXXII Encuentro nacional e PJV y manifiesta las expectativas de la Pastoral Juvenil de Cochabamba.

Es el segundo año que participo de este encuentro y cada vez hay más novedades me encantó lo disfruté al máximo y me fasciné de la diversidad de personalidad de toso los jóvenes que han participado de este encuentro de la juventud boliviana.

Desafío:

El desafío como Jurisdicción está difícil, pero no imposible: Unir más a nuestras Jurisdicción y poder hacer trabajar más a nuestros jóvenes y lo que hemos visto en las otras jurisdicciones es que sus vicarias, movimientos están bien unidos y bien enlazados con la pastoral y nosotros tenemos una pequeña debilidad en este aspecto y esperemos y creo que es ese el más grande desafío para Cochabamba, de poder unir y enlazar con la nacional para hacer un trabajo en común.

Hemos aprendido mucho de las otras Diócesis, se fue debilitando esa fuerza que se tenía en Cochabamba, pero esperemos que estos jóvenes que han participado este año sean revitalizados y puedan ayudarnos con este proceso.