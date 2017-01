Llamados a dar la Buena Noticia que nos salva

Iglesia Viva 25.01.17//El 24 de enero la Iglesia Católica recuerda a San Francisco de Sales, patrono de los escritores, comunicadores y periodistas, es también la fecha en que el Papa Francisco presenta el Mensaje para La Jornada Mundial de la Comunicaciones Sociales que este año lleva el título: «No temas, que yo estoy contigo» “Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos” y que este año se celebrará el 28 de mayo, Solemnidad de la Ascensión del Señor.

Es por este motivo que Mons. Eugenio Scarpellini, Director Nacional de OMP Bolivia, destacó el mensaje propuesto por el Papa en su homilía, de este martes 24 de enero, en el VI Encuentro Regional de Obras Misionales Pontificias de los países Bolivarianos, que se lleva a cabo en Caracas Venezuela “No tengan miedo si bien el mundo proclama mayoritariamente malas noticias, no se dejen agarrar por lo negativo La noticia de la vida de Jesús no es una crónica sino es una historia que nos salva es una Buena Noticia que nos afirma que Dios no nos abandona y que nos dice que aquí estoy yo para acompañarte”, afirmó.