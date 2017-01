Padre Uvaldino Cary Condori Nuevo Rector del Seminario Mayor Nacional “San José”

Iglesia Viva 18.01.16//“Doy gracias a Dios por permitirme recorrer todos estos caminos, en ellos he encontrado a muchas personas con quienes me he animado en el seguimiento a Jesús”, son las palabras de agradecimiento de Padre Uvaldino Cary tras conocer su nombramiento como Rector del Seminario Mayor Nacional “San José”.

El nombramiento fue otorgado por Mons. Percy Galván, Obispo Responsable del Área de Comunión Eclesial de la Conferencia Episcopal Boliviana. El mismo detalla que por decisión de los Obispos reunidos el 16 de diciembre del año 2016, Padre Uvaldino asumirá como nuevo Rector del Seminario Mayor Nacional “San José” por 2 años.

Uvaldino Cary, perteneció a la Parroquia Inmaculada Concepción de Puna en la Diócesis de Potosí, nació el 22 de agosto del 1975, después de concluidos sus estudios de primaria y secundaria ingreso al Seminario Juan XXIII de su diócesis, continuó sus estudios de teología en el Seminario Mayor Nacional “San José”, realizó su pastoral en la Parroquia San Benito, ya ordenado sacerdote fue formador en el Seminario Juan XXIII, sirvió 3 años en la Parroquia de Pocoata de la misma diócesis y durante 8 años en la Parroquia de Betanzos distante a 40 km de Potosí.