Cardenal Joao Braz de Aviz: “Debemos construir relaciones unos con los otros”

Iglesia Viva 12.01.16//El miércoles 11 de enero inicio el XXXV Encuentro Nacional de la Vida Religiosa en Bolivia, con la particular presencia desde la Santa Sede (Roma) del Cardenal Joao Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada designado por el Papa Benedicto XVI, acompañado de la Hna. Rina Burgos Presidenta de la CBR y P. Christopher Washington representante de la Nunciatura Apostólica en Bolivia, quienes brindaron una conferencia de prensa con el propósito de dar a conocer el objetivo y la realidad actual de dicho encuentro.

La Hna. Rina mencionaba que el encuentro durará tres días del 11 al 13 de enero: “estamos reunidos los religiosos y religiosas de toda Bolivia, las congregaciones masculinas y femeninas y el motivo de nuestro encuentro es de formación, donde alrededor de 235 religiosos participan, también están presentes las religiosas de la vida contemplativa como invitadas, también tenemos a los jóvenes consagrados de las nuevas generaciones y el tema de este encuentro anual es Vida Religiosa hoy, presente y futuro”, explicaba; también la Hna. Comentaba que se tiene la participación de las religiosas de la vida contemplativa de Oran, que llegaron desde el país de Argentina.

Por su parte el Cardenal Braz relató la realidad actual de estas congregaciones de religiosos y religiosas en el mundo: “con el Santo Papa Francisco en este año tuvimos muchas iniciativas en Roma, porque hay un millón de personas consagradas en el mundo que nosotros conocemos y son maso menos dos mil congregaciones, órdenes y religiosas en el mundo y nos preguntamos sobre el sentido profundo de nuestra vida y el cómo vivir ante estos cambios que se van dando en el mundo y la Iglesia y el tema de hoy radica en ese punto, dándole un horizonte para toda Bolivia”, dijo.

También resaltó como parte del mensaje para estos días del encuentro lo siguiente: “todo lo que me sirve es bueno y lo que no, no lo es y el individuo lo ve de esta forma, pero debemos entender que el individuo es importante colgado a las otras personas, colgado a todo el mundo que tiene en su entorno, entonces las relaciones para nosotros hoy son muy importantes, ¿Cómo construir estas relaciones?, no solo el individuo independiente, sino colgado a otras personas que forman un grupo y este es el problema principal que vimos y queremos encontrar las razones más profundas”, concluyó.

Fuente: Departamento de Comunicación CBBA