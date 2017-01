Vicariato Apostólico de Reyes Celebró su Tradicional Fiesta Patronal

Iglesia Viva 11.01.16//Bolivia Misionera//La tradicional Fiesta de los Santos Reyes vivió momentos de júbilo en este Vicariato reuniendo a decenas de fieles congregados en la procesión y eucaristía presidida por Mons. Waldo Barrionuevo, Obispo Auxiliar de Reyes quien en su mensaje animó a seguir la estrella de Belén y recibir a Jesús en el corazón de cada familia.

Tres magos de oriente representan toda la humanidad y nuestro pueblo que vive en la temporalidad de los diversos gobiernos, por eso a las autoridades bienvenidos a esta celebración, hemos venido detrás de la estrella, y esa estrella es la Palabra de Dios, la esperanza que el Señor ha puesto en nuestro corazón de que nuestra vida puede ser cada vez mejor, de que hay tantas cosas por mejorar no solo en la infraestructura externa, sino de vivir en el corazón dentro de sí mismo en la gracia de ser hijo e hija de Dios.

Nosotros tenemos tantos visitantes en esta celebración, bienvenidos a aquellos que nacieron aquí pero que han venido a visitar en esta fiesta patronal, ciertamente ay momentos en que nos perdemos y la estrella, no brilla más o hay oscuridad, el Rey Herodes les pregunto a los escribas en qué lugar debió nacer el Mesías, no sabían dónde buscarlo, nosotros a veces también nos perdemos y no sabemos dónde van nuestras familias hay tanta desunión, violencia de género, violencia domestica, juventud descarriada, tantas malas noticias que parece que la estrella se perdió que no nos iluminan y estamos a oscuras, sin embargo es necesario investigar por donde hay que ir.

Que es lo que tiene que ofrecer el pueblo de Reyes a la nación y al mundo, dónde están tantas generaciones de 311 años de existencia de este pueblo, algunos son notables, algunos hacen bien afuera y en silencio, anuncian esa estrella y anuncian la esperanza que el Señor nos ha dado. Queremos pedirle al Señor que nos de la fuerza para iluminar con esta estrella, guiando a los demás a esa esperanza de ser hijo e hija de Dios y vivir como un pleno ser humano, nuestro pueblo esta guiado por los Reyes Magos aquellos que buscaron al niño y se empeñaron de ir donde estaba el niño.

Herodes les dijo a los Reyes Magos que vayan lo encuentren y luego le avisen donde esta para que el también le rinda homenaje, sin embargo lo hizo por sí mismo se había llenado de egoísmo envidia y ambición, ese peligro existe en nuestros corazones a veces pensamos en nosotros mismos y no en los demás, no podemos vivir en paz y encontrar la felicidad si cada uno piensa en sí mismo.

Los tres reyes magos continuaron su búsqueda la estrella los guiaba, continuemos nuestra búsqueda a pesar de las tormentas y oscuridades no perdamos la esperanza, escuchemos la Palabra del Señor que nos guía a soñar en una familia constituida, fieles el uno al otro, los hijos firmes creciendo no solamente en el cuerpo sino que se preocupen en la calidad humana y no en los bienes temporales. Pensemos en todo demos al Señor la posibilidad de entrar en nuestro corazón para descubrir que somos llamados a algo mucho más, que solamente vivir o morir, sino trascender a la vida eterna en nuestra vida espiritual.

Ofrezcámosle al Señor nuestra vida lo mejor que tenemos, nuestras debilidades que el Señor mismo los purificará, ofrezcámosle al Señor nuestros sueños y anhelos como pueblo para que el Señor nos de la fortaleza de hacerlo mejor. Es el Señor que nos guía y lo hace a través de nuestros sueños, sin estar a la defensiva, el Señor habla cuando nos ponemos a su disposición y queremos escuchar su palabra, ahí encontraremos el camino que Él quiere para nosotros, junto a los Reyes Magos podemos avanzar como pueblo de Dios a mejores horizontes.