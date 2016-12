Se acerca la Navidad, preparemos nuestro corazón

Iglesia Viva 20.12.2016. Fue el pedido de Monseñor Braulio Sáez, Obispo Auxiliar de Santa Cruz, quien presidió la eucaristía de este domingo desde la Catedral Metropolitana San Lorenzo. Su llamado fue a recuperar el verdadero sentido de la Navidad.

Fuente: www.iglesiasantacruz.org

Saludos hermanos, también a los que nos siguen a través de los medios de comunicación.

En la Palabra de Dios de este día hay una reprensión por parte de Dios, por la falta de fe de su pueblo. El profeta Isaías anuncia algo verdaderamente nuevo: el nacimiento de un “Dios con nosotros”.

El reproche de Dios llega también a nosotros si no tomamos en cuenta los acontecimientos que estamos viviendo: tanta mentira, tanta vanidad que puede hacernos perder de vista el verdadero sentido de la Navidad, un acontecimiento que debe transformarnos, nos lo recuerda también el Papa Francisco que nos habla del mensaje de esperanza de la Navidad.

Debemos preguntarnos cómo estamos viviendo este tiempo de preparación a la Navidad. María es la figura central de todo el tiempo de Adviento, la hemos honrado y venerado en Cotoca. En este tiempo nos acercamos a ella para prepararnos adecuadamente a la Navidad.

Una Navidad que tiene que marcar el nacimiento de una vida nueva también para cada uno de nosotros, debe marcar nuestra vida y la vida de cada una de nuestras familias.

“Que esta no sea una fiesta pagana, una navidad sin Jesús, una navidad vacía de sentido; que sean de días de integración, de esposos que a lo mejor estando se preparan y aprenden a perdonarse; que sean unos días para reafirmar ese amor que un día nos hemos comprometido para siempre.

La vida que Dios nos trae en este niño que nace en Belén es un misterio de bondad, de ternura, de reconciliación y de gracia. Por eso nos dirá el Papa Francisco: Donde nace Dios nace la esperanza, donde nace Dios nace la paz, y donde nace la paz no hay lugar para el odio ni para la guerra. Que sea entonces una navidad donde nace Dios, donde nace la esperanza y la vida”.