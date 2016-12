Salvemos a la familia, el mejor don de Dios

Iglesia Viva 20.12.2016. Dijo, Mons. Braulio Sáez, Obispo auxiliar de Santa Cruz y Obispo Responsable de la Pastoral familiar en Bolivia, a tiempo de enumerar las amenazas a la familia y las respuestas que estamos llamados a dar.

Fuente: www.iglesiasantacruz.org

“La navidad tiene que marcar el nacimiento de una vida nueva, en cada una de nuestras vidas, tiene que marcar la vida de las familias” insistió el Prelado.

La “semana de las familias” fue instituida por los Obispos de Bolivia en su reunión de noviembre pasado, razón por la que no hubo tiempo de preparar la mejor, sin embargo comprometió que “el año que viene queremos darle toda la importancia que tiene que tener la familia en el tiempo de la navidad. Descubrir que la navidad es la fiesta de la familia, la fiesta del hogar” explicó.

Al reflexionar sobre la situación de la familia el Prelado, que es responsable de la Pastoral Familiar en la Conferencia Episcopal Boliviana y en la Arquidiócesis de Santa Cruz, señaló las principales amenazas

“Hoy –la familia- está amenazada por tantos factores internos a la misma familia. Entre las amenazas más fuertes:

• El olvido de Dios como fuente de amor sincero. Ya no se reza en familia, no se habla de Dios en familia, no se participa en la iglesia en familia.

• La falta de madurez humana y afectiva a la hora de contraer matrimonio. Van con ilusión al altar pero al año o a los dos años se deshacen esos matrimonios.

• La incapacidad para poder perdonar las pequeñas o grandes cosas de cada día, nos hemos vuelto intolerantes porque no aguantamos un reproche o porque no aguantamos cualquier cosa.

El Papa Francisco nos ha alertado con el peligro de la ideología de género, esa ideología de género que esta como queriendo trastocar todos los valores de nuestra sociedad y que niega, dice el Papa, la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer” sentenció.

En ese sentido Monseñor exhortó a salvar la institución familiar “Queridos hermanos, es urgente que salvemos la institución de la familia. Y ¿cómo tenemos que salvarla?

En primer lugar creer en la familia. En segundo dar testimonio de nuestra fe en la familia y en la sociedad. Anunciado la belleza y la grandeza y la procedencia que tiene la familia que viene de parte de Dios”.