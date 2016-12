Iglesia pide respetar el voto del pueblo boliviano

Iglesia Viva 20.12.16//Mons. Aurelio Pesoa, Secretario General de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), recordó que “el 21 de febrero de este año el pueblo boliviano habló y como tal se debería respetar la palabra de ese pueblo”, refiriéndose a la intención del presidente Evo Morales para una nueva postulación al cargo durante las elecciones de 2019.

Queremos decir que la opinión de nosotros como Iglesia y como CEB, no es cuestión de partido de izquierda, derecha o de centro. Es cuestión de saber y recordar que el 21 de febrero de este año el pueblo boliviano habló y como tal se debería respetar la palabra de ese pueblo que habló, esa es nuestra respuesta respecto a este acontecimiento que es motivo de mucha discusión”, expresó Mons. Aurelio.

Asimismo recordó que: “Es el pueblo el que habló, si el pueblo no tuvo la información no es responsabilidad del pueblo me parece, sino de los actores políticos que son los encargados de manifestar una verdad o decir lo que se debe conocer y es la expresión del pueblo”.

A su vez, Mons. Aurelio, consideró que una nueva postulación del Presidente Morales ocasionaría una fractura en el país: “Yo creo que llevará no a una unión pero si a una fractura, ya hay una fracción, ya hay una fractura en nuestro país, y probablemente esto llevará a una fractura que se haga mayor”.